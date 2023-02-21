Тягунова (Тягунова) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунова (Тягунова) Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1990

Отец: не указан

Мать: Тягунова Ольга Викторовна

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