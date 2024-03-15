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Ульяния Аггева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Нефёдов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Нефёдов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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