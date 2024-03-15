Ульяния Аггева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Нефёдов Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно