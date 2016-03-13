Кузнецова (Кулинушкина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кулинушкина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1928

Дата смерти

13.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928

Отец: Кулинушкин Андрей Ильич

Мать: Кулинушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1953

Сын: Кузнецов Василий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел

Смерть
13.03.2016
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