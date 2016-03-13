Кузнецова (Кулинушкина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1928
Дата смерти13.03.2016
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928
Рождение ребёнка
12.02.1953
Сын: Кузнецов Василий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Павел
Смерть
13.03.2016