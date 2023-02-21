Teveleva (Эфрос) Genya Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Teveleva (Эфрос) Genya Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

06.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1894

Дочь: Тевелева софья

Отец ребёнка: Tevelev Samuil

Ленинград
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Эфрос Двейра

Отец ребёнка: Tevelev Samuil

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tevelev Samuil

Смерть
06.08.1960
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