Teveleva (Эфрос) Genya Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти06.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1894
Дочь: Тевелева софья
Отец ребёнка: Tevelev Samuil
Ленинград
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Эфрос Двейра
Отец ребёнка: Tevelev Samuil
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tevelev Samuil
Смерть
06.08.1960