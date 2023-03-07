Обухов Василий (меньший) Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Обухов Макар Михеев
Мать: Обухова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Обухов Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744