Обухов Василий (меньший) Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Василий (меньший) Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Обухов Макар Михеев

Мать: Обухова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Обухов Филипп Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Обухов Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Обухов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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