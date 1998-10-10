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Старшов Глеб Иванович
Старшов Глеб Иванович
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
10.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Старшов Иван Валерьевич
1974 г.р.
Мать
Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1998
Отец:
Старшов Иван Валерьевич
Мать:
Старшова Татьяна Викторовна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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