Углев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Углев Федка Русин-Русанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Углева Анна
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Углева Анна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Углева Анна
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Углева Анна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Углева Анна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Углев Семён Иванович
Мать ребёнка: Углева Анна
Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно