Углев Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУглев Иван Фёдорович

Углев Иван Фёдорович

Место рождения

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Углев Федка Русин-Русанов

Мать: не указана

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углева Анна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Углев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Углева Анна

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1707

Сын: Углев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Углева Анна

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1709

Сын: Углев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Углева Анна

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1710

Сын: Углев Степан Иванович

Мать ребёнка: Углева Анна

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1720

Сын: Углев Семён Иванович

Мать ребёнка: Углева Анна

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.