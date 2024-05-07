Горбунков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1992
Сын: Горбунков Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Краснянская Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Горбункова Диана Михайловна
Мать ребёнка: Краснянская Елена Евгеньевна