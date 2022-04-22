Савельева Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1936

Дата смерти

22.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936

Отец: Несен Александр

Мать: Несен Надежда

Рождение ребёнка
21.10.1961

Сын: Савельев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
14.06.1964

Сын: Савельев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Фёдорович

Смерть
22.04.2022
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