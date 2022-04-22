Савельева Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1936
Дата смерти22.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936
Отец: Несен Александр
Мать: Несен Надежда
Рождение ребёнка
21.10.1961
Сын: Савельев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Савельев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.06.1964
Сын: Савельев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Савельев Алексей Фёдорович
Смерть
22.04.2022