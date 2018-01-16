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Шик Сергей

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.08.1922

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922

Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Мать: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1939 по 1947
геолог
Смерть
16.01.2018
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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