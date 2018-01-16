Шик Сергей
Место рождения
Дата рождения07.08.1922
Дата смерти16.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1939 по 1947
геолог
Смерть
16.01.2018
Похороны
Неизвестно