Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти03.11.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Матрёнин Илья Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1844
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1845
Дочь: Винокурова Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
06.02.1847
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
03.10.1848
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович
Смерть
03.11.1888