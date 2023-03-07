Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Матрёнина) Анна Ильинична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

03.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Матрёнин Илья Степанович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.?.1844

Муж: Зайцев Афанасий Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1845

Дочь: Винокурова Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1847

Сын: Зайцев Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1848

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.11.1888
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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