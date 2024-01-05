Кудашев Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кудашев Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Кудашева Евгения
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кудашев Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Кудашева Евгения
Дубровки, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кудашев Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Кудашева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудашева Евгения
Смерть
Неизвестно