Кудашев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашев Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кудашев Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Кудашева Евгения

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кудашев Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Кудашева Евгения

Дубровки, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кудашев Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Кудашева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашева Евгения

Смерть
Неизвестно
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