Вахрушев Андрей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вахрушев Константин Андреев
Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Вахрушева) Феона Андреева
Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Вахрушева) Агапия Агапия/ Агафья Андреева
Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова
Смерть
Неизвестно