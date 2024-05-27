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Вахрушев Андрей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вахрушев Константин Андреев

Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Вахрушева) Феона Андреева

Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Вахрушева) Агапия Агапия/ Агафья Андреева

Мать ребёнка: Вахрушева (Лугинина) Матрена Авраамова

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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