Исаев Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1925
Дата смерти14.09.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925
Отец: Исаев Дмитрий Максимов
Мать: Исаева Федосия Васильева
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Крупина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Исаева Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Анна Ивановна
Смерть
14.09.2005
Москва, Новленская волость, Вологодский уезд