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Исаев Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Кулеши, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.06.1925

Дата смерти

14.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925

Отец: Исаев Дмитрий Максимов

Мать: Исаева Федосия Васильева

Кулеши, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Крупина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Исаева Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Анна Ивановна

Смерть
14.09.2005
Москва, Новленская волость, Вологодский уезд
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