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(Shtykina) Roza

Место рождения

Homel, Belarus

Дата рождения

21.03.1901

Дата смерти

22.06.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Beimel Isaak

Рождение ребёнка
07.09.1924

Сын: Beimel Zelik

Отец ребёнка: Beimel Isaak

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: (Beimel) Tamara

Отец ребёнка: Beimel Isaak

Смерть
22.06.1990
Похороны
Неизвестно

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