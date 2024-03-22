(Shtykina) Roza
Место рожденияHomel, Belarus
Дата рождения21.03.1901
Дата смерти22.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Beimel Isaak
Рождение ребёнка
07.09.1924
Сын: Beimel Zelik
Отец ребёнка: Beimel Isaak
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: (Beimel) Tamara
Отец ребёнка: Beimel Isaak
Смерть
22.06.1990
Похороны
Неизвестно