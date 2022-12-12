Чередов Андрей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Чередов Кирилл Иванов
Мать: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1797