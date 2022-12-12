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Чередов Андрей Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Чередов Кирилл Иванов

Мать: Чередова Федора Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чередов Матвей Андреев

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Чередов Филат Андреев

Мать ребёнка: Чередова Мелания Михайлова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мелания Михайлова

Смерть
1797
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
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