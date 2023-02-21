Корженевский Демьян Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевский Демьян Адольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Корженевский Адольф Флориставич

Мать: Корженевская Ганна Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Леокадия Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Корженевский Роман Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Корженевский Карл Демьянович

Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Станислава Демьяновна

Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Корженевский Иван Демьянович

Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корженевская Бронислава Кароливна

Смерть
Неизвестно
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