Корженевский Демьян Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Леокадия Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Корженевский Роман Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Корженевский Карл Демьянович
Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Станислава Демьяновна
Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Корженевский Иван Демьянович
Мать ребёнка: Корженевская Бронислава Кароливна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно