Петров Феликс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Феликс

Место рождения

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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