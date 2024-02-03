Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1959
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: возраст
Похороны
Неизвестно