Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

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Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Александр Леонтьевич

Мать: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилюгин Иван-1Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: возраст
Похороны
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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