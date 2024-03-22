Малявкина (Жилинская) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкина (Жилинская) Наталья Викторовна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

11.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976

Отец: Жилинский Виктор

Мать: Жилинская Вера

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.09.1999

Дочь: Малявкина Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Малявкин Алексей Валерьевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.2009

Сын: Малявкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Малявкин Алексей Валерьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малявкин Алексей Валерьевич

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