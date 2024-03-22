Малявкина (Жилинская) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения11.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976
Отец: Жилинский Виктор
Мать: Жилинская Вера
Рождение ребёнка
21.09.1999
Дочь: Малявкина Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Малявкин Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
10.09.2009
Сын: Малявкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Малявкин Алексей Валерьевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно