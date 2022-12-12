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Дьяконов Кузьма Степанович

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Место рождения

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1861 и 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1862

Отец: Дьяконов Степан Николаевич

Мать: не указана

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Дьяконова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: Мария Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Анна Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Александра Ильинична

Бракосочетание
15.06.1888

Жена: Дьяконова Мария Никитишна

Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Юлиания Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дьяконов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Параскева Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1897

Дочь: Елизавета Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Сызганка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1899

Дочь: Евдокия Кузьмовна

Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна

Смерть
Неизвестно
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