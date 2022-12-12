Дьяконов Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1861 и 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1861 и 1862
Отец: Дьяконов Степан Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1883
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: Мария Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Анна Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Александра Ильинична
Бракосочетание
15.06.1888
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Юлиания Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Параскева Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1897
Дочь: Елизавета Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Рождение ребёнка
22.02.1899
Дочь: Евдокия Кузьмовна
Мать ребёнка: Дьяконова Мария Никитишна
Смерть
Неизвестно