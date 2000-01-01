Доровских (Денисенко) Ольга
Место рожденияпос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области
Дата рождения04.11.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1949
Отец: Денисенко Павел Адамович
Мать: Игошева Александра
пос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доровских Сергей
Отец ребёнка: Доровских Валерий
пос. Сафоново с. Яйва Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доровских Валерий
Место жительства
Неизвестно