Доровских (Денисенко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доровских (Денисенко) Ольга

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Место рождения

пос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области

Дата рождения

04.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1949

Отец: Денисенко Павел Адамович

Мать: Игошева Александра

пос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доровских Сергей

Отец ребёнка: Доровских Валерий

пос. Сафоново с. Яйва Пермской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доровских Валерий

Место жительства
Неизвестно
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