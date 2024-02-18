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Трифонова Евдокия Александровна

Место рождения

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Иванов Александр Иванович

Мать: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
10.02.1901

Муж: Веселов (Трифонов) Илья Трифонович

Мошенское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Трифонова (Ильина) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Веселов (Трифонов) Илья Трифонович

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Смерть
После 1911
Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

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