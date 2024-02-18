Трифонова Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Иванов Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1901
Мошенское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Трифонова (Ильина) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Веселов (Трифонов) Илья Трифонович
Смерть
После 1911