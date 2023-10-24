Слепушкин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Сын: Слепушкин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коба Люся Леонидовна
Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепушкина ? Леонидовна
Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно