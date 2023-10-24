Слепушкин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепушкин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Слепушкин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коба Люся Леонидовна

Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепушкина ? Леонидовна

Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепушкин ? Леонидович

Мать ребёнка: Слепушкина Антонида Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепушкина Антонида Карповна

Смерть
Неизвестно
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