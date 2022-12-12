Бабушкина Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.01.1903
Дата смерти16.02.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1903
Отец: Бабушкин Федор Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1937
Дочь: Терентьева Любовь Емельяновна
Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1937
Дочь: Акименко Терентьева Любовь Емельяновна
Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Борис Емельянович
Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич
Смерть
16.02.1990