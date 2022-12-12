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Бабушкина Анна Федоровна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

28.01.1903

Дата смерти

16.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1903

Отец: Бабушкин Федор Александрович

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1937

Дочь: Терентьева Любовь Емельяновна

Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1937

Дочь: Акименко Терентьева Любовь Емельяновна

Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Борис Емельянович

Отец ребёнка: Терентьев Емельян Николаевич

Смерть
16.02.1990
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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