Кейн Юзеф
Место рождения
Дата рождения15.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861
Отец: Кейн Доминик
Мать: Кейн (Стрихалев) Ева
Работа или профессия
Неизвестно
Zaldāts
Бракосочетание
25.05.1886
Жена: Кейн (Петушк) Юлияна
Иказнь, Браславский район, Витебская область
Иказненском Присходом РК. Костеле
Рождение ребёнка
29.09.1894
Дочь: Гасуль (Кейн) Емилия
Мать ребёнка: Кейн (Петушк) Юлияна