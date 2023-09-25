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Кейн Юзеф

Место рождения

Аксютово, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

15.03.1861

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861

Отец: Кейн Доминик

Мать: Кейн (Стрихалев) Ева

Аксютово, Браславский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Zaldāts
Бракосочетание
25.05.1886

Жена: Кейн (Петушк) Юлияна

Иказнь, Браславский район, Витебская область
Иказненском Присходом РК. Костеле
Рождение ребёнка
29.09.1894

Дочь: Гасуль (Кейн) Емилия

Мать ребёнка: Кейн (Петушк) Юлияна

Аксютово, Браславский район, Витебская область

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