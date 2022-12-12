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Фисенко Иван Владимирович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.08.1911

Дата смерти

18.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1911

Отец: Фисенко Владимир Матвеевич

Мать: Фисенко Марфа Германовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
09.11.1932

Жена: Фисенко Антонина Никитична

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.11.1935

Дочь: Мягкоступова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Фисенко Антонина Никитична

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1940

Сын: Фисенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Фисенко Антонина Никитична

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Концлагерь
С 22.09.1941 по 18.02.1943
Шталаг 312
Смерть
18.02.1943
Погиб в концлагере. Захоронение номер 2212 в г. Торн, Польша
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