Фисенко Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.08.1911
Дата смерти18.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1911
Бракосочетание
09.11.1932
Рождение ребёнка
26.11.1935
Дочь: Мягкоступова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Фисенко Антонина Никитична
Рождение ребёнка
26.07.1940
Мать ребёнка: Фисенко Антонина Никитична
Концлагерь
С 22.09.1941 по 18.02.1943
Шталаг 312
Смерть
18.02.1943
Погиб в концлагере. Захоронение номер 2212 в г. Торн, Польша