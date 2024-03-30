Надточей (Подгорная) Евдокия Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Любеч
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Сын: Надточей Пётр Иванов
Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров
Любеч
Смерть
Неизвестно