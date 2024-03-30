Надточей (Подгорная) Евдокия Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточей (Подгорная) Евдокия Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Муж: Надточей Иван Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Сын: Надточей Пётр Иванов

Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Надточей Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Надточей Антоний Иванов

Отец ребёнка: Надточей Иван Фёдоров

Любеч
Смерть
Неизвестно
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