Переплавченко Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переплавченко Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1959

Дата смерти

30.07.199

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.07.199
Рождение
24.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна

Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переплавченко Ирина Дмитриевна

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