Переплавченко Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1959
Дата смерти30.07.199
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.07.199
Рождение
24.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна
Мать ребёнка: Переплавченко Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно