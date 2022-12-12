Воробьева Антонина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Павел Порфирьевич
Мать: не указана
мама умерла очень рано, поэтому Антонина воспитывалась в семье своего дяди Воробьева Сергея Порфирьевича.
Смерть
Неизвестно
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
умерла в возрасте 97 лет