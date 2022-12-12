Воробьева Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Антонина Павловна

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Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Павел Порфирьевич

Мать: не указана

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
мама умерла очень рано, поэтому Антонина воспитывалась в семье своего дяди Воробьева Сергея Порфирьевича.
Смерть
Неизвестно
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
умерла в возрасте 97 лет
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