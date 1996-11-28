Бондаренко Максим Ильич 14.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Максим Ильич

Бондаренко Максим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1924

Дата смерти

28.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924

Отец: Бондаренко Илья Иванович

Мать: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Валентина/Галина Максимовна

Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Анастасия

Рождение ребёнка
05.02.1950

Сын: Бондаренко Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия

Смерть
28.11.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.