Бондаренко Максим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1924
Дата смерти28.11.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Валентина/Галина Максимовна
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондаренко Анастасия
Рождение ребёнка
05.02.1950
Сын: Бондаренко Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Смерть
28.11.1996