Симакова (Бухонова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (Бухонова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1923

Дата смерти

21.04.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Николай Иванович

Захаровка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Николай Иванович

Захаровка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаков Николай Иванович

Захаровка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
21.04.2006
Каучук, Кореневский муниципальный район, Курская область

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