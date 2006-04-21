Симакова (Бухонова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1923
Дата смерти21.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1948
Рождение ребёнка
24.12.1950
Рождение ребёнка
16.01.1957
Смерть
21.04.2006
Каучук, Кореневский муниципальный район, Курская область