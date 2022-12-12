Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.
Дочь: Талдыкина Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
02.06.1894 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.
Сын: Талдыкин Петр
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.
Дочь: Талдыкина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.
Дочь: Талдыкина Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно