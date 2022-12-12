Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Черкасова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.

Дочь: Талдыкина Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1894 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.

Сын: Талдыкин Петр

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.

Дочь: Талдыкина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.

Дочь: Талдыкина Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Адрианович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Николай Адрианович

Смерть
Неизвестно
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