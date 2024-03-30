Зырянов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянов Пётр

Мать: Княжна Московская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Семён

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Иван

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Мария

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Ксения

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колышкина Александра

Мать ребёнка: Зырянова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Мария

Смерть
Неизвестно
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