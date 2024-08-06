Багаутдинова Райля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова Райля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Ирик Радикович

Отец ребёнка: Багаутдинов Радик Расимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Радик Расимович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: (Багаутдинова) Линария Радиковна

Отец ребёнка: Багаутдинов Радик Расимович

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