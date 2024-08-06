Багаутдинова Райля
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Ирик Радикович
Отец ребёнка: Багаутдинов Радик Расимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Дочь: (Багаутдинова) Линария Радиковна
Отец ребёнка: Багаутдинов Радик Расимович
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