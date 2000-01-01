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Панфилов Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.02.1942 или 11.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1930 по 11.08.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван в 1930 году Илекским РВК. Служил в звании младшего сержанта командиром отделения в 49 гвардейском стрелковом полку 16 гвардейской стрелковой дивизии.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Евдокия Осиповна

По словам правнучки Татьяны Рачилиной (Панфиловой) https://ok.ru/profile/590396185368 + Память народа, донесение о потерях
Смерть
03.02.1942 или 11.08.1942
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