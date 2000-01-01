Панфилов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти03.02.1942 или 11.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1930 по 11.08.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван в 1930 году Илекским РВК. Служил в звании младшего сержанта командиром отделения в 49 гвардейском стрелковом полку 16 гвардейской стрелковой дивизии.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
По словам правнучки Татьяны Рачилиной (Панфиловой) https://ok.ru/profile/590396185368 + Память народа, донесение о потерях
Смерть
03.02.1942 или 11.08.1942