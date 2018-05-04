Баранов Виктор Антонович
Место рождения
Дата рождения06.04.1936
Дата смерти04.05.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936
Рождение ребёнка
28.01.1962
Дочь: Скворцова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1964
Дочь: Салиева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1967
Сын: Баранов Сергей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2018