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Баранов Виктор Антонович

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Место рождения

Алексеевка, город Кумертау, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1936

Дата смерти

04.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1936

Отец: Баранов Антон Андреевич

Мать: Баранова Александра Сергеевна

Алексеевка, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1962

Дочь: Скворцова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1964

Дочь: Салиева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1967

Сын: Баранов Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ульяна Авраамовна

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
04.05.2018
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
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