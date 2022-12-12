Дик (Жинова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Жинова) Наталья Александровна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

07.11.1978

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1978

Отец: Жинов Александр Александрович

Мать: Жинова Ирина Сергеевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Образование
С 1986 по 1994
Средняя школа № 81
Среднее | Табель об окончании школы
Работа или профессия
С ?.03.1995 по ?.01.2003
мужской мастер
мастер по мужским стрижкам | ТОО Бон Лтд
Образование
С 1999 по 2003
Негосударственное учреждение Карагандинский коммерческий колледж
Средне-специальное | Экономист-бухгалтер
Работа или профессия
С ?.10.2003 по ?.04.2007
мужской мастер
мастер по мужским стрижкам | Салон красоты Антураж
Работа или профессия
С 06.11.2007 по 20.08.2010
Оператор отдела реализации
Офисная работа с торговыми представителями по реализации продукции | ТОО Дудар
Образование
С 2007 по 2010
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Высшее | Бакалавр экономики
Бракосочетание
07.08.2010

Муж: Дик Виталий Александрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Witnesses:Юлия Лапкина, Александр Федоров
Рождение ребёнка
18.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дик Виталий Александрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Работа или профессия
С 13.08.2012
Ведущий специалист Отдела электронных торгов
Специалист по регистрации, перерегистрации, актуализации в Систему электронных торгов | Current occupation:1
Рождение ребёнка
21.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дик Виталий Александрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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