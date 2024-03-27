Рахимов Шарип Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимов Шарип Мулла

Рахимов Шарип Мулла

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1880 г.р.
1888 г.р.

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Рахимов Салахетдин

Мать: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова Газиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Рождение ребёнка
13.02.1902

Дочь: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна

Мать ребёнка: Рахимова Газиза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Рождение ребёнка
07.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Смерть
1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.