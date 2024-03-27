Рахимов Шарип Мулла
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Рахимов Салахетдин
Мать: Рахимова Шамсикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова Газиза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1902
Дочь: Абсалямова (Рахимова) Гарифа Шараповна
Мать ребёнка: Рахимова Газиза
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
07.09.1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1931
Смерть
1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно