Наливкина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаливкина Мария Михайловна

Наливкина Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степичев Михаил

Мать: Степичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наливкин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наливкин Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close