Наливкина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степичев Михаил
Мать: Степичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наливкин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наливкин Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан