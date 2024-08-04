Матыцина Анна Минаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцина Анна Минаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матыцин Минай Димитров

Мать: Ярыгина Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыров Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Подковырова Мария

Отец ребёнка: Подковыров Фёдор Кузьмич

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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