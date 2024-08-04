Матыцина Анна Минаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матыцин Минай Димитров
Мать: Ярыгина Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Подковырова Мария
Отец ребёнка: Подковыров Фёдор Кузьмич
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно