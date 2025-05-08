Тимофеева (Черемушкина) Надежда Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Черемушкина) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемушкин Анатолий???

Мать: Черемушкина (Сорокина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
После 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Смерть
Неизвестно

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