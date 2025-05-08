Тимофеева (Черемушкина) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
После 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Смерть
Неизвестно