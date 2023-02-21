Хохлова (Щедренкова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щедренков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1900
Сын: Хохлов Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Хохлов Георгий Терентьевич
Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно