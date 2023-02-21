Хохлова (Щедренкова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Щедренкова) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щедренков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1900

Сын: Хохлов Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Хохлов Георгий Терентьевич

Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хохлов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Егор Терентьевич

Отец ребёнка: Хохлов Терентий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Терентий Фомич

Смерть
Неизвестно
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