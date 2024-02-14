Рудашевский Фишель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна
Мать ребёнка: Рудашевская ?
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Хенох (Рудашевская) Рахиль
Мать ребёнка: Рудашевская ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Рудашевская) Зинаида
Мать ребёнка: Рудашевская ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хенох Рем (Рэм)
Мать ребёнка: Рудашевская ?
Смерть
Неизвестно