Рудашевский Фишель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудашевский Фишель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1908 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Хенох (Рудашевская) Рахиль

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Рудашевская) Зинаида

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Хенох Рем (Рэм)

Мать ребёнка: Рудашевская ?

Смерть
Неизвестно

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