Добрянская (Андрюнина) Наталья Анатольевна
Место рождениягород Каражал Джезказганской области Казахской ССР
Дата рождения15.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959
Отец: не указан
Мать: Смирнова Ася Михайловна
город Каражал Джезказганской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
18.01.1982
Дочь: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович
Бракосочетание
06.11.1982
Рождение ребёнка
16.06.1983
Дочь: Черепанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1990
Сын: Добрянский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович