Добрянская (Андрюнина) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрянская (Андрюнина) Наталья Анатольевна

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Место рождения

город Каражал Джезказганской области Казахской ССР

Дата рождения

15.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959

Отец: не указан

Мать: Смирнова Ася Михайловна

город Каражал Джезказганской области Казахской ССР
Рождение ребёнка
18.01.1982

Дочь: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
06.11.1982

Муж: Добрянский Василий Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1983

Дочь: Черепанова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
03.10.1990

Сын: Добрянский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Добрянский Василий Александрович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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