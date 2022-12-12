Федчишин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Федчишин Игнат Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д
Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушний Фросиния Николаевна
Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федчишина Ликерия Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Онисько Николаевич
Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д