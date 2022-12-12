Федчишин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчишин Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Федчишин Игнат Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушний Фросиния Николаевна

Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федчишина Ликерия Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Онисько Николаевич

Мать ребёнка: Федчишина Ликерия Д

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