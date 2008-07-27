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Самойленко Виктор Васильевич

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Место рождения

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.04.1953

Дата смерти

27.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1953

Отец: не указан

Мать: Самойленко Мария Васильевна

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.09.1983

Дочь: Назарова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна

Новониколаевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко Тамара Фёдоровна

Смерть
27.07.2008
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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