Самойленко Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1953
Дата смерти27.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.09.1983
Дочь: Назарова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойленко Тамара Фёдоровна
Новониколаевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2008
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край