Новосёлова (Сурнина) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
25.01.1847
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
18.11.1849
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
20.01.1861
Дочь: Ксенья Тимофеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно