Новосёлова (Сурнина) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Сурнина) Ирина Васильева

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Новосёлов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1847

Сын: Новосёлов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1849

Сын: Новосёлов Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1861

Дочь: Ксенья Тимофеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Тимофей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
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