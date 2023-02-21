(Кощеева) Алевтина Архиповна
Место рожденияд.Мухино Зуевского р-на Кировской обл
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мухино Зуевского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
01.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буйских Иван Петрович
Буйское, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно