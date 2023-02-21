(Кощеева) Алевтина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кощеева) Алевтина Архиповна

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Место рождения

д.Мухино Зуевского р-на Кировской обл

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мухино Зуевского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
01.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буйских Иван Петрович

Буйское, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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