Кресальный ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Иокам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Влас

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Феодосий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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